ЕС пытается согласовать верхний предел цены на газ, рассматривает "потолок" в 220 евро

Страны ЕС во вторник рассмотрели последнее предложение о снижении разрыва в цене на газ до 220 евро за МВт-ч за неделю до встречи, на которой надеются решить вопрос, который разделил 27 стран-членов блока.

Об этом пишет Reuters.

Несколько государств, включая крупнейшую экономику Европы Германию, выступили против идеи любого ограничения, заявив, что это может усложнить обеспечение поставок, тогда как Бельгия, Италия и Польша рассматривают это как способ защитить потребителей и экономику от шока высоких цен на энергоносители.

"Согласно компромиссу, выдвинутому поздно в понедельник Чешской Республикой, которая председательствует в ЕС на ротационной основе, ограничения будут введены, если цены превысят €220 за МВт-ч в течение пяти дней по контракту с опережением на месяц на хабе TTF в Нидерландах", - говорится в предложении, с которым ознакомилось Reuters.

При этом цена TTF, которая служит европейским ориентиром, также должна быть на 35 евро выше, чем справочная цена на сжиженный природный газ (СПГ), основанная на многочисленных существующих оценках цен на СПГ, для того, чтобы лимит сработал.

Некоторые дипломаты ЕС на условиях анонимности заявили, что позиции стран не изменились, и предсказали, что может потребоваться еще одна встреча 19 декабря после переговоров на уровне министров в следующий вторник.

Дипломаты стран ЕС обсудят последний проект предложения в среду, чтобы попытаться приблизиться к соглашению.

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Цены на газ резко выросли в этом году после вторжения РФ в Украину в феврале, хотя они снизились по сравнению с рекордными показателями, достигнутыми в августе, когда европейские страны заполнили зимние хранилища, пытаясь защитить себя от дефицита газа.

Во вторник цена TTF составляла около 134 евро, по сравнению с пиковым значением 340 евро в августе.

Страны-члены, недовольные предложением ЕС, также выдвинули свои собственные предложения.

Нидерланды предложили установить верхний предел цены только для государственных закупок газа, в то время как другие страны, включая Бельгию и Польшу, предложили плавающую верхнюю границу.

Экономическая правда