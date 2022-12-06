Все разделы
Укр / Рус

Украина и Молдова планируют строительство автомобильного моста через Днестр на границе

Вторник, 6 декабря 2022, 16:10 - Анастасия Жарикова
 
правительственный портал

Украина и Молдова к середине 2023 года будут заключать соглашение о строительстве автомобильного моста через Днестр на общей границе.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Премьер-министр Денис Шмигаль встретился с премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилице. Стороны обсудили общие шаги в направлении евроинтеграции, противодействие агрессии россии и информационной пропаганде, сотрудничество в сфере энергетики, логистики и торгово-экономического партнерства.

По итогам встречи главы правительств достигли ряда важных договоренностей. Среди них продолжение снятия административных и процедурных барьеров для более свободного движения людей и товаров между странами. Также ожидается, что к середине 2023 года страны заключат соглашение о строительстве автомобильного моста через Днестр на общей границе.

Украина Молдова инфрастуктура
Материалы по теме
Кулеба рассказал о помощи партнеров в восстановлении энергосистемы Украины 6 декабря 2022, 15:43
Канада предоставит Украине оборудование для разминирования на $11 млн 6 декабря 2022, 14:33
В этом году Украина экспортировала агропродукции на 21 миллиард долларов – Минэкономики 6 декабря 2022, 11:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте