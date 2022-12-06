Украина и Молдова планируют строительство автомобильного моста через Днестр на границе

правительственный портал

Украина и Молдова к середине 2023 года будут заключать соглашение о строительстве автомобильного моста через Днестр на общей границе.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Премьер-министр Денис Шмигаль встретился с премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилице. Стороны обсудили общие шаги в направлении евроинтеграции, противодействие агрессии россии и информационной пропаганде, сотрудничество в сфере энергетики, логистики и торгово-экономического партнерства.

По итогам встречи главы правительств достигли ряда важных договоренностей. Среди них продолжение снятия административных и процедурных барьеров для более свободного движения людей и товаров между странами. Также ожидается, что к середине 2023 года страны заключат соглашение о строительстве автомобильного моста через Днестр на общей границе.