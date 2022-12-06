Власти Киева собирают данные о бизнесах, которые готовы работать в блэкаут

КГГА собирает данные о бизнесах, обеспеченных автономными источниками питания и готовых работать в случае наступления блэкаута, адреса заведений опубликуют для жителей города.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Столичные власти продолжают информировать киевлян о работе отдельных коммунальных заведений и учреждений с автономными источниками питания. А также составила перечень адресов отдельных магазинов, торговых сетей и ТРЦ, аптек и ветклиник, банков с генераторами.

"Этот перечень будем постоянно расширять, поскольку к нам обращаются представители частного бизнеса, чьи магазины, аптеки, заведения питания, бытового обслуживания и другие готовы работать, чтобы обеспечить потребности киевлян в случае чрезвычайной ситуации", – добавил Кличко.

Следовательно, в КГГА предлагают предпринимателям заполнять специальную форму. В нее бизнес может внести информацию о своих заведениях, готовых продолжать работать на автономных источниках питания.

Эти данные будут обработаны и опубликованы на официальном сайте и страницах столичных властей.