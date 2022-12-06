НБУ поручил банкам обеспечить работу 35% отделений в случае вероятного блэкаута

Национальный банк Украины обязал банки определить перечень не менее 35% отделений, которые будут работать в случае наступления блекаута, и обеспечить их необходимым для такой работы.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе отметили, что вместе с банками реализуется проект Power Banking – периметр, построенный на базе очередных банковских отделений, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях длительного отсутствия электроснабжения.

Очередные отделения банков обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества, а также дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными.

Также организована бесперебойная работа контактных центров НБУ и банков для информирования клиентов о местоположении и графике работы дежурных отделений и т.п.

Также Нацбанк инициировал введение "банкоматного национального роуминга", то есть установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карт других банков в банкоматах.

Из-за повышенного уровня опасности функционирования банковской системы из-за ограничения поставок электроэнергии в результате российских атак на украинскую инфраструктуру, повышены отдельные требования к банкам, а именно:

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