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НБУ поручил банкам обеспечить работу 35% отделений в случае вероятного блэкаута

Вторник, 6 декабря 2022, 15:22 - Анастасия Жарикова

Национальный банк Украины обязал банки определить перечень не менее 35% отделений, которые будут работать в случае наступления блекаута, и обеспечить их необходимым для такой работы.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе отметили, что вместе с банками реализуется проект Power Banking – периметр, построенный на базе очередных банковских отделений, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях длительного отсутствия электроснабжения.

Очередные отделения банков обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества, а также дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными.

Также организована бесперебойная работа контактных центров НБУ и банков для информирования клиентов о местоположении и графике работы дежурных отделений и т.п.

Также Нацбанк инициировал введение "банкоматного национального роуминга", то есть установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карт других банков в банкоматах.

Из-за повышенного уровня опасности функционирования банковской системы из-за ограничения поставок электроэнергии в результате российских атак на украинскую инфраструктуру, повышены отдельные требования к банкам, а именно:

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  • определить в каждом регионе четкий перечень дежурных отделений (не менее 35% отделений), обеспечивающих предоставление услуг клиентам банка в случае блэкаута и обеспечивающих их непрерывную работу;
  • информировать клиентов о режиме работы банков и их обособленных подразделений с указанием перечня дежурных отделений, их адресов, контактных номеров телефонов и графика работы дежурных отделений;
  • повысить меры безопасности банковских операций, включая операции с наличными деньгами.

НБУ банки война энергетика
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