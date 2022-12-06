НБУ поручил банкам обеспечить работу 35% отделений в случае вероятного блэкаута
Национальный банк Украины обязал банки определить перечень не менее 35% отделений, которые будут работать в случае наступления блекаута, и обеспечить их необходимым для такой работы.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В регуляторе отметили, что вместе с банками реализуется проект Power Banking – периметр, построенный на базе очередных банковских отделений, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях длительного отсутствия электроснабжения.
Очередные отделения банков обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества, а также дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными.
Также организована бесперебойная работа контактных центров НБУ и банков для информирования клиентов о местоположении и графике работы дежурных отделений и т.п.
Также Нацбанк инициировал введение "банкоматного национального роуминга", то есть установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карт других банков в банкоматах.
Из-за повышенного уровня опасности функционирования банковской системы из-за ограничения поставок электроэнергии в результате российских атак на украинскую инфраструктуру, повышены отдельные требования к банкам, а именно:
- определить в каждом регионе четкий перечень дежурных отделений (не менее 35% отделений), обеспечивающих предоставление услуг клиентам банка в случае блэкаута и обеспечивающих их непрерывную работу;
- информировать клиентов о режиме работы банков и их обособленных подразделений с указанием перечня дежурных отделений, их адресов, контактных номеров телефонов и графика работы дежурных отделений;
- повысить меры безопасности банковских операций, включая операции с наличными деньгами.