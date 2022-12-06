В "Метинвесте" заявили, что санкции против Новинского не повлияют на работу компании

Введенные СНБО и утвержденные президентом санкции в отношении бывшего народного депутата и акционера горно-металлургической группы "Метинвест" Вадима Новинского не повлияют на работу компании.

Об этом говорится в заявлении группы.

"Группа "Метинвест" считает необходимым заявить, что введенные санкции касаются лично Вадима Новинского и никак не повлияют на стабильную работу предприятий группы. Вадим Новинский косвенно владеет 23,76% акций Metinvest B.V.", – сообщается на сайте компании.

Компания продолжит свою операционную деятельность, в том числе отгрузку производимой продукции потребителям и своевременные выплаты сотрудникам, а также продолжит платить налоги и поддерживать ВСУ.

Напоминаем:

СНБО 2 декабря ввел санкции в отношении, в частности, бывшего народного депутата Вадима Новинского.