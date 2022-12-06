ПриватБанк продолжает борьбу с экс-владельцами за офис стоимостью почти 90 миллионов

Офис ПриватБанка в Днепре на ул. Заводская, 9 Фото: Wikimapia

Хозсуд Днепропетровской области 6 декабря начнет повторное рассмотрение дела, в котором экс-владельцы пытаются оспорить право собственности ПриватБанка на офисное здание в Днепре стоимостью более 86 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Офисное здание расположено по ул. Заводская Набережная, 9.

Как пояснили в госбанке, речь идет о деле № 904/5314/20(904/764/21) по иску ООО "Эбоуд Файненс", являющегося кредитором в деле о банкротстве ООО "Общество образования им. М.С. Грушевского", предыдущего владельца здания.

"Повторное рассмотрение дела стало возможным благодаря заключению Верховного Суда в составе Кассационного хозяйственного суда от 10 августа 2022 года.

Тогда Верховный Суд отменил незаконные решения судов предыдущих инстанций, направленные на лишение ПриватБанка законно приобретенного недвижимого имущества, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - заявили в банке.

"ПриватБанк надеется, что при новом рассмотрении дела Хозяйственный суд Днепропетровской области объективно отнесется к рассмотрению дела и учтет указания Верховного Суда в соответствии с процессуальным законом", - говорится в позиции финучреждения.

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Банк приобрел офисное здание в г. Днепр по ул. Заводская Набережная, 9 в 2014 году у ООО "Общество образования им. М.С. Грушевского" и реконструировал его за собственные средства.

"Впрочем, через 7 лет после заключения договора купли-продажи, один из кредиторов продавца здания ООО "Эбоуд Файненс" начал попытки отсудить у банка соответствующее имущество.

ООО "Эбоуд Файненс" является связанным лицом с бывшим руководством и топ-менеджментом ПриватБанка, целью которых является лишение государственного банка значительного недвижимого имущества и нанесение ущерба государству", - резюмировали в банке.

Экономическая правда