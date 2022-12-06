Россия хочет запретить своим компаниям продавать нефть по ценовому потолку

В РФ планируют до конца года принять механизм запрета для российских компаний на продажу нефти с использованием ценового потолка.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет "Коммерсантъ".

По его словам, детали этого механизма сейчас обсуждаются с компаниями.

"Сейчас обсуждаем, дорабатываем решение, обсуждаем с компаниями", - сказал Новак, не приведя никаких подробностей.

Напомним:

В конце прошлой недели страны G7 объявили, что согласились установить потолок цен на нефть, экспортируемую из РФ по морю, на уровне $60 за баррель.

Между тем 5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны.

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Кремль заявляет, что Россия не намерена признавать введенный Западом потолок цен на нефть из РФ.

Экономическая правда