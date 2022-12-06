Жителям Одесской области планируют возобновить электроснабжение до конца дня – Галущенко

Электроснабжение для потребителей в Одесской области планируется возобновить к вечеру вторника, 6 декабря.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает пресс-служба Минэнерго.

После очередной массированной атаки россиян энергетики производят восстановительные для заживления критической инфраструктуры.

В понедельник украинские силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских ракет, но были попадания в отдельные объекты генерации и электрические подстанции.

Сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением в Киевской, Винницкой и Одесской областях добавил Галущенко.

"В Одесской области на сегодняшний день на утро уже заживлена критическая инфраструктура – всю ночь энергетики работали. Мы планируем, что к вечеру уже будет подана электроэнергия для потребителей", – отметил глава Минэнерго.

Он отметил, что дефицит в энергосистеме сохраняется, но атомные энергоблоки набирают мощность, что позволит его сократить.

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Восстановительные работы продолжаются в режиме 24/7, в частности, используя и материалы и оборудование, предоставляемые международными партнерами Украины.

Напоминаем:

Офис президента сообщил, что в результате массированной ракетной атаки россиян в обед 5 декабря повреждены два инфраструктурных объекта в Одесской области.

Энергетическая система Украины сохранила целостность после восьмой массированной атаки российских войск в понедельник, 5 декабря.