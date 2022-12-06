Венгрия заблокировала выделение Украине 18 миллиардов евро макрофина в 2023 году

Министр финансов Венгрии Михай Варга высказался против принятия Европейским советом поправок по выделению Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

"Венгрия против поправки в финансовое законодательство", – сказал он.

"Венгрия против поправки в финансовое законодательство", – сказал он.

В частности, страна-член ЕС выступила против поправки в многолетнее финансовое законодательство, которое должно быть принято единогласно.

В то же время министры стран-членов ЕС проголосовали квалифицированным большинством за макрофинансовую помощь плюс (MFA+) и поправку в финансовый регламент.

"К сожалению, мы не смогли принять пакет в целом. Однако это не охладит наши амбиции начать выделять нашу помощь Украине с начала января. Я прошу Комитет по экономике и финансам найти альтернативное решение. Это значит, что мы должны найти решение, которое поддержат все государства. Мы найдем решение, чтобы поддержать Украину", – прокомментировал председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра.