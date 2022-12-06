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Украинцам уменьшили нормы потребления электроэнергии: как будут начисляться суммы к уплате

Вторник, 6 декабря 2022, 12:40 - Анастасия Жарикова

В случае невозможности своевременно передать показатели счетчика использования электроэнергии, потребителям будут начисляться к уплате суммы, которые будут исчисляться по понижающему коэффициенту.

Соответствующее решение приняла НКРЭКУ, сообщает пресс-служба Комиссии.

"Принятие данного постановления призвано необходимостью защитить потребителей в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в Объединенной энергетической системе Украины и вынужденного ограничения в потреблении электрической энергии, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации", – объясняют в НКРЭКУ.

В связи с аварийными и стабилизационными отключениями возникают ситуации, когда невозможно передать показы счетчиков, при этом объемы среднесуточного потребления ожидаемо уменьшаются.

Следовательно, НКРЭКУ с целью предотвращения проведения начислений за неупотребленную бытовыми потребителями электроэнергию обязала операторов систем распределения в аспекте защиты прав потребителей:

  • применить при отсутствии фактических показов счетчика понижающего коэффициента потребления электроэнергии при определении среднесуточного объема потребления электрической энергии индивидуальным бытовым потребителям в расчетном месяце;
  • сообщать НКРЭКУ до 25 календарного дня месяца, следующего за расчетным месяцем, о величине примененного коэффициента изменения потребления электрической энергии при расчете объемов поступления в электрические сети.

Экономическая правда

электроэнергия
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