Украинцам уменьшили нормы потребления электроэнергии: как будут начисляться суммы к уплате

В случае невозможности своевременно передать показатели счетчика использования электроэнергии, потребителям будут начисляться к уплате суммы, которые будут исчисляться по понижающему коэффициенту.

Соответствующее решение приняла НКРЭКУ, сообщает пресс-служба Комиссии.

"Принятие данного постановления призвано необходимостью защитить потребителей в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в Объединенной энергетической системе Украины и вынужденного ограничения в потреблении электрической энергии, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации", – объясняют в НКРЭКУ.

В связи с аварийными и стабилизационными отключениями возникают ситуации, когда невозможно передать показы счетчиков, при этом объемы среднесуточного потребления ожидаемо уменьшаются.

Следовательно, НКРЭКУ с целью предотвращения проведения начислений за неупотребленную бытовыми потребителями электроэнергию обязала операторов систем распределения в аспекте защиты прав потребителей:

применить при отсутствии фактических показов счетчика понижающего коэффициента потребления электроэнергии при определении среднесуточного объема потребления электрической энергии индивидуальным бытовым потребителям в расчетном месяце;

сообщать НКРЭКУ до 25 календарного дня месяца, следующего за расчетным месяцем, о величине примененного коэффициента изменения потребления электрической энергии при расчете объемов поступления в электрические сети.

Экономическая правда