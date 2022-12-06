Курс валют на 6 декабря: гривня несколько ослабла к доллару

Во вторник, 6 декабря, гривня несколько стабилизировалась после резкого обесценивания на "черном рынке" днем ранее, однако курс снова ослаб.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:20 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,87 - 40,27 грн, а в понедельник, 5 декабря, колебался на уровне 40,03 - 40,22 грн. В то же время курсовой спред значительно вырос, а значит продать доллар стало дешевле.

Что касается "черного" курса гривны к евро, на это же время курс составлял 41,48 - 41,74 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 41,49 - 41,90 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 39,8 - 40,3 грн (курс на 5 декабря - 39,85 - 40,32 грн);

Евро - 41,0 - 41,92 грн (курс на 5 декабря - 41,0 - 41,95 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 39,4 - 39,9 грн;

Ощадбанк - 40,0 - 40,5 грн;

Укрэксимбанк - 39,9 - 40,4 грн;

Райффайзен - 39,9 - 40,3 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.