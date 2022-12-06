Все разделы
Укр / Рус

Путин заморозил накопительную пенсию для россиян до конца 2025 года

Вторник, 6 декабря 2022, 12:12 - Алексей Павлыш

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает замораживание накопительной части пенсии - россияне не получат ее до конца 2025 года.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на официальный портал правовой информации РФ.

Накопительная часть пенсии в РФ заморожена с 2014 года. Российские власти планировали, что мера будет одноразовой, однако продлевают ее в течение 8 лет.

При этом 6% общей части страховых взносов с зарплаты, которые предназначались для пенсии будущим пенсионерам, сейчас выплачиваются нынешним пенсионерам с целью сокращения объема дефицита Пенсионного фонда РФ.

Этим законом предусматривается также прекращение госслужбы для сотрудников госструктур РФ, которых призвали на службу по мобилизации.

Экономическая правда

Путин Россия пенсии
Материалы по теме
Эрдоган согласился с Путиным, что зерно для бедных стран Африки должно быть бесплатным 4 ноября 2022, 13:05
Путину причудилось, что экономика РФ уже прошла "пик трудностей" с санкциями 27 октября 2022, 20:30
В Кремле хотят передать российским компаниям активы в аннексированных областях Украины 26 октября 2022, 16:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте