Путин заморозил накопительную пенсию для россиян до конца 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает замораживание накопительной части пенсии - россияне не получат ее до конца 2025 года.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на официальный портал правовой информации РФ.

Накопительная часть пенсии в РФ заморожена с 2014 года. Российские власти планировали, что мера будет одноразовой, однако продлевают ее в течение 8 лет.

При этом 6% общей части страховых взносов с зарплаты, которые предназначались для пенсии будущим пенсионерам, сейчас выплачиваются нынешним пенсионерам с целью сокращения объема дефицита Пенсионного фонда РФ.

Этим законом предусматривается также прекращение госслужбы для сотрудников госструктур РФ, которых призвали на службу по мобилизации.

Экономическая правда