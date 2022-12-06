Азиатские фондовые индексы упали до двухнедельного минимума, а доллар укрепился: причины

Акции на азиатском рынке потерпели сильнейшее падение за последние две недели, в то же время доллар вырос на оптимистичных данных по экономике США.

Об этом пишет Reuters.

Так, фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI снизился на 1,4%, что стало самым большим падением с 21 ноября, после того, как на предыдущей сессии он поднялся до трехмесячного максимума.

Ориентировочный показатель вырос на 20% с октябрьских минимумов из-за постоянных разговоров о том, что Китай ослабляет меры по борьбе с пандемией.

Акции в Корее (KS11) упали на 1%, Тайване (TWII) - на 1,6%, а Гонконг (HSI) потерял 1,1%. Китайские акции продолжили восстановление: индекс (CSI300) вырос на 0,6%, в то время как японский (N225) вырос на 0,3%.

"Снижение азиатских акций во вторник произошло после того, как мировые акции и цены на казначейские облигации упали в понедельник, поскольку новые данные о сильной экономике США повысили ожидания того, что процентные ставки останутся на более высоком уровне в течение более длительного времени", - пишет агентство.

В ноябре активность в сфере услуг США неожиданно выросла, а занятость восстановилась. Эти данные свидетельствуют об экономическом импульсе, который может подтолкнуть ФРС к дальнейшему ужесточению политики.

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При этом доллар остался крепким против основных конкурентов после крупнейшего за две недели ралли в понедельник, чему способствовали сильные данные по сфере услуг в США.

Австралийский доллар восстановил свои позиции после того, как Центробанк страны повысил процентные ставки до десятилетнего максимума и подтвердил прогноз относительно дальнейших повышений.

Хотя китайские акции выросли в последние недели, они являются одними из худших в Азии в этом году, несмотря на то, что страна ослабила карантинные ограничения.

Во вторник Пекин отменил необходимость для людей показывать отрицательные результаты тестов на COVID для входа в супермаркеты и офисы, что стало последним шагом в ослаблении ограничений по всей стране после исторических протестов в прошлом месяце.

Экономическая правда