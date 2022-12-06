Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии на фоне слабого спроса

Саудовская Аравия снизила большинство цен на нефть для своего основного рынка, стран Азии, в ответ на ослабленный спрос на фоне карантина из-за COVID-19 в Китае.

Об этом сообщает Bloomberg.

Контролируемая государством Saudi Aramco снизила цены на ключевой сорт легкой нефти для продажи в Азию в январе на 2,20-3,25 доллара за баррель сверх ценного регионального эталона.

Такое решение прежде всего обусловлено слабым региональным спросом. В частности, сосед Саудовской Аравии и коллега по ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) Кувейт в заявил, что покупатели нефти неохотно увеличивают импорт на следующий год.

Решение Aramco было принято на следующий день после того, как Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры решили сохранить добычу на действующем уровне.

Компания также снизила большинство цен для европейских потребителей, оставив неизменными цены для США.

Несмотря на это, официальные отпускные цены Aramco остаются исторически высокими, что подчеркивает ограниченность предложения на рынке.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, поставки из России могут также упасть со вступлением в действие нефтяных санкций и введением потолка цен на российскую нефть с 5 декабря.





