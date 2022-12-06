В США расследуют работу Neuralink Маска из-за опытов на животных - СМИ

Соединенные Штаты расследуют работу нейротехнологической компании Neuralink Илона Маска по делу о потенциальных нарушениях правил обращения с животными в ходе опытов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы в распоряжении редакции, сотрудников компании и источники, знакомые с расследованием.

Так, компания Neuralink Илона Маска находится под федеральным расследованием за потенциальные нарушения правил обращения с животными на фоне жалоб персонала о проведенных в спешке опытах на животных, что вызывает дополнительные страдания и смерти.

Neuralink разрабатывает мозговой имплантат, который, как она надеется, поможет парализованным людям снова ходить и лечить другие неврологические заболевания. Федеральное расследование было открыто в последние месяцы и сосредоточено на нарушениях закона о благополучии животных, который регулирует то, как исследователи обращаются с некоторыми животными и тестируют их.

Расследование началось во время растущего несогласия сотрудников в отношении опытов на животных в Neuralink из-за давления со стороны Маска. Миллиардер давит на сотрудников с целью ускорить процессы, что приводит к большему количеству неудачных и неточных экспериментов. Такие неудачные тесты приходилось повторять, увеличивая количество подопытных и убитых животных.

В целом компания убила около 1 500 животных, включая более 280 овец, свиней и обезьян, после экспериментов с 2018 года. Neuralink также проводила исследования с использованием крыс и мышей.

Само по себе общее количество смертей животных не обязательно указывает на то, что компания нарушает правила проведения тестирований: многие компании в сфере медицины используют животных в экспериментах, после чего убивают их, в том числе для посмертного исследования.