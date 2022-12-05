Великобритания впервые с 2016 года продолжила экспорт газа в ЕС с началом зимы

В этом году природный газ из Британии продолжил поступать в Европу с началом зимы и, вероятно, будет поступать и в дальнейшем, несмотря на то, что обычно потоки останавливаются с похолоданием.

Об этом сообщает Bloomberg.

Газ из Британии поставляется в Европу через газопровод в Бельгию. Нынешние объемы являются самыми высокими для этого времени года по меньшей мере с 2016 года. Это необычно для декабря, когда экспорт из Британии обычно останавливается, или даже превращается в импорт, поскольку с похолоданием спрос на отопление в стране резко возрастает.

Однако на фоне усилий ЕС уменьшить свою зависимость от российского газа, британская добыча в Северном море, значительные поставки из Норвегии и импорт сжиженного природного газа становятся основными альтернативами. Цены на газ в Британии также были ниже, чем в Европе, в течение последних нескольких месяцев, что стимулировало британских трейдеров продолжать экспорт.

"В отличие от предыдущих лет, мы ожидаем, что Великобритания останется нетто-экспортером газа на континент этой зимой, используя свои более высокие регазификационные мощности и рекордные объемы импорта СПГ", - считает Мауро Чавес, директор по исследованиям европейского газа и СПГ в Wood Mackenzie.

В то же время с дальнейшим похолоданием вероятно, что с более стремительным похолоданием объемы экспорт из Британии сократятся. Сейчас британские хранилища могут автономно обеспечить спрос на газ в течение около 9 дней. Для сравнения, это существенно меньше от отметки в 89 дней в Германии. Это делает Британию особенно уязвимой к длительным похолоданиям или перебоям в поставках.