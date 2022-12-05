Путин утвердил бюджет РФ на три года: треть расходов направят на войну

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов - он, в частности, предусматривает повышенные расходы на силовиков и войну в Украине.

Об этом пишет Forbes Russia.

Так, в 2023 году эти расходы составят более 9 трлн руб, или 32% от всех расходов.

При этом подписанный Путиным закон предусматривает дефицитный бюджет в течение трех лет, дефицит должен снижаться с 2% ВВП в 2023-м до 0,7% в 2025 году. Основным источником покрытия дефицитов указаны государственные заимствования.

Также ожидается, что в 2023-2025 годах вырастет объем госдолга России. По итогам 2023 года он составит около 25,369 трлн рублей, 2024 года - 27,679 трлн рублей, 2025 года - 29,94 трлн рублей.

Доходы бюджета в 2023 году, как ожидается, составят 26,13 трлн рублей (17,4% ВВП), расходы - 29,06 трлн рублей (19,4%).

В 2024 году доходы ожидаются на уровне 27,24 млрд рублей, расходы - 29,43 трлн рублей. Доходы и расходы в 2025 году должны составлять 27,98 трлн и 29,24 трлн рублей соответственно.

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Экономическая правда