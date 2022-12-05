PepsiCo планирует удвоить использование перерабатываемой упаковки для напитков к 2030 году

Американский производитель безалкогольных напитков PepsiCo к 2030 году планирует увеличить с 10 до 20% продаж напитков в перерабатываемой упаковке.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что это часть стратегического плана компании по сокращению содержания первичного пластика в упаковке до 50% к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2040 году.

Согласно концепции Фонда Эллен Макартур "Повторное использование – переосмысление упаковки", PepsiCo будет использовать четыре подхода для достижения своей новой цели по упаковке, включая: