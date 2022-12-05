PepsiCo планирует удвоить использование перерабатываемой упаковки для напитков к 2030 году
Понедельник, 5 декабря 2022, 17:13 -
Американский производитель безалкогольных напитков PepsiCo к 2030 году планирует увеличить с 10 до 20% продаж напитков в перерабатываемой упаковке.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что это часть стратегического плана компании по сокращению содержания первичного пластика в упаковке до 50% к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2040 году.
Согласно концепции Фонда Эллен Макартур "Повторное использование – переосмысление упаковки", PepsiCo будет использовать четыре подхода для достижения своей новой цели по упаковке, включая:
- расширение своего бизнеса SodaStream как дома, так и на рабочих местах через SodaStream Professional;
- создавая предложения пластиковых (ПЭТ) и стеклянных бутылок многоразового использования в партнерстве с разливными компаниями PepsiCo;
- развитие бизнеса фонтанных напитков с помощью многоразовых чашек;
- ускорение роста в порошках и концентратах.