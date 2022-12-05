Все разделы
Укр / Рус

Бизнес привлек еще 1,6 миллиарда доступных кредитов под 5-7-9%

Понедельник, 5 декабря 2022, 16:38 - Анастасия Жарикова

За прошедшую неделю более 370 предпринимателей получили кредиты на общую сумму 1,6 миллиарда гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

С начала действия программы – февраля 2020 года – банки выдали 51,2 тысяч таких кредитов бизнесу на 158 млрд грн.

Больше всего предприниматели брали:

  • антикризисные кредиты – 61 млрд грн;
  • на рефинансирование предварительно полученных кредитов – 28,6 млрд грн;
  • на антивоенные цели было – 30,5 млрд грн;
  • на инвестиционные цели – 0,8 млрд. грн.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сфере:

  • сельского хозяйства (53%);
  • торговли и производства (24%);
  • промышленной переработки (14 %).

В программе берут 44 банка, наибольшее количество кредитов выдали Приватбанк (21,2 тыс), Ощадбанк (7,6 тыс) и Райффайзен Банк Аваль (4,9 тыс).

Минэкономики кредит бизнес
Материалы по теме
Украина и ОАЭ планируют заключить соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве 5 декабря 2022, 12:45
Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП из-за ракетных ударов РФ по энергосистеме 2 декабря 2022, 18:53
Программа "єОселя": участники уже получили 111 кредитов, заявок – более 21 тысячи 2 декабря 2022, 13:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте