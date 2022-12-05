Бизнес привлек еще 1,6 миллиарда доступных кредитов под 5-7-9%
Понедельник, 5 декабря 2022, 16:38 -
За прошедшую неделю более 370 предпринимателей получили кредиты на общую сумму 1,6 миллиарда гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
С начала действия программы – февраля 2020 года – банки выдали 51,2 тысяч таких кредитов бизнесу на 158 млрд грн.
Больше всего предприниматели брали:
- антикризисные кредиты – 61 млрд грн;
- на рефинансирование предварительно полученных кредитов – 28,6 млрд грн;
- на антивоенные цели было – 30,5 млрд грн;
- на инвестиционные цели – 0,8 млрд. грн.
Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сфере:
- сельского хозяйства (53%);
- торговли и производства (24%);
- промышленной переработки (14 %).
В программе берут 44 банка, наибольшее количество кредитов выдали Приватбанк (21,2 тыс), Ощадбанк (7,6 тыс) и Райффайзен Банк Аваль (4,9 тыс).