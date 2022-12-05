Бизнес привлек еще 1,6 миллиарда доступных кредитов под 5-7-9%

За прошедшую неделю более 370 предпринимателей получили кредиты на общую сумму 1,6 миллиарда гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

С начала действия программы – февраля 2020 года – банки выдали 51,2 тысяч таких кредитов бизнесу на 158 млрд грн.

Больше всего предприниматели брали:

антикризисные кредиты – 61 млрд грн;

на рефинансирование предварительно полученных кредитов – 28,6 млрд грн;

на антивоенные цели было – 30,5 млрд грн;

на инвестиционные цели – 0,8 млрд. грн.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сфере:

сельского хозяйства (53%);

торговли и производства (24%);

промышленной переработки (14 %).

В программе берут 44 банка, наибольшее количество кредитов выдали Приватбанк (21,2 тыс), Ощадбанк (7,6 тыс) и Райффайзен Банк Аваль (4,9 тыс).