Курс валют на 5 декабря: доллар и евро продолжают дорожать

НБУ

В понедельник, 5 декабря, гривня резко обесценилась на "черном рынке" по отношению к доллару и евро, курсы в кассах банков сохраняют стабильность.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 13:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,03 - 40,22 грн, а в пятницу, 2 декабря, колебался на уровне 39,86 - 40,17 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 41,49 - 41,90 грн. Для сравнения, в пятницу курс колебался на уровне 41,29 – 41,78 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,85 – 40,32 грн (курс на 2 декабря – 39,85 – 40,35 грн);

Евро – 41,0 – 41,95 грн (курс на 2 декабря – 40,8 – 41,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,4 – 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,95 – 40,5 грн;

Укрэксимбанк – 39,9 – 40,4 грн;

Райффайзен – 40,0 – 40,4 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.