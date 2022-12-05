Криптогигант Binance объяснил, почему не вышел из России

Крупнейшая криптовалюта мира Binance заявила, что не вышла с российского рынка из-за того, что в отношении него нет "глобальных санкций".

Об этом в интервью Forbes заявил топ-менеджер криптобиржи Чагри Пойраз.

По словам представителя криптогиганта, Binance работает в РФ с ограничениями.

"Дам простой и честный ответ - мы следуем санкциям. Сейчас в отношении России не существует таких глобальных санкций, как например, против Ирана, КНДР, Сирии и Кубы, где мы не осуществляем никаких операций", - рассказал Пойраз.

"Мы очень тщательно следим за операциями, связанными с российскими олигархами и политиками и их окружением, и заблокировали криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников... Они не смогут использовать свои учетные записи для продажи, приобретения или перевода криптоактивов", - заверил он.

На вопрос о том, обозначает ли российская часть Binance Крым как территорию РФ, Пойраз ответил, что для компании это "комплексная история".

"Поскольку Крым является давно подсанкционной территорией, мы просто не позволяем людям, пытающимся зарегистрироваться оттуда, пользоваться сервисами Binance", - добавил он.

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Напомним:

Одна из самых больших криптобирж мира Binance закрыла для россиян переводы и вывидения денег в иностранные банки независимо от страны резидентства.

Учетные записи пользователей криптобиржи Binance из РФ, общая стоимость криптоактивов которых превышает €10 000, ограничили из-за санкций ЕС против России.

Криптобиржа Coinbase разослала части пользователей из РФ предупреждение о блокировке аккаунтов с 31 мая из-за санкций: чтобы этого избежать, нужно предоставить документы, подтверждающие, что владелец криптокошелька не подпадает под санкции ЕС.

Экономическая правда