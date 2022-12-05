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Япония ввела ограничение цен на российскую нефть, за исключением импортированной из "Сахалин-2"

Понедельник, 5 декабря 2022, 11:41

Япония ввела ценовой потолок на российскую сырую нефть с понедельника, 5 декабря, за исключением импортированной с завода "Сахалин-2".

Об этом говорится в заявлении правительства, сообщает Reuters.

Решение было принято после договоренности между странами G7 и Австралией в пятницу об ограничении цены на российскую сырую нефть на уровне 60 долл. за баррель в рамках последних санкций против России из-за ее войны в Украине.

Исключение относительно сырой нефти из дальневосточного российского проекта Сахалин-2, в котором японские энергетические операторы имеют долю после выхода Shell, было принято в свете энергетической безопасности Японии.

В заявлении добавили, что о дальнейших мерах по российским нефтепродуктам, которые должны начаться 5 февраля 2023 года, будет объявлено впоследствии.

Напоминаем:

5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны.

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После достижения договоренности между 27 государствами-членами Европейского Союза члены Группы семи, а также Австралия (вместе - "Коалиция за ограничение цены") ввели ограничение цены на поставляемую морским транспортом нефть из Российской Федерации на уровне 60 долларов США за баррель.

нефть Япония Россия санкции
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