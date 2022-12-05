В США неизвестные обстреляли электроподстанции: 40 тысяч потребителей остались без света

Неизвестные обстреляли две электрические подстанции в американском штате Северная Каролина, центральный округ двое суток не имеет электроснабжения при морозной погоде.

Об этом сообщает Reuters.

По словам шерифа округа Мур Ронни Филдса, мотивы разрушений в субботу вечером неизвестны. Из-за отключения в понедельник, а может и дальше, будут закрыты школы.

По словам Филдса, эти инциденты расследовали местные, государственные и федеральные правоохранительные органы, включая ФБР.

Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм сообщила в Twitter, что связалась с принадлежащей подстанции Duke Energy Corp и Министерство энергетики работает с другими агентствами для расследования и реагирования.

"ФБР Шарлотта расследует умышленное повреждение энергетических объектов в округе Мур. Мы постоянно контактируем с местными правоохранительными органами и партнерами из частного сектора", – заявили в федеральном правоохранительном ведомстве со ссылкой на свои офисы в Шарлотте, штат Северная Каролина.

По данным сайта отслеживания poweroutage.us, около 64% (40 тысяч) потребителей электроэнергии округа Мур оставались без света в воскресенье вечером.

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"Это была целенаправленная атака. Она не была случайной", – уверен Филдс. Коммунальщики обнаружили сломанные ворота и следы огнестрельных повреждений оборудования.

Джефф Брукс, пресс-секретарь компании Duke Energy, отметил, что сбои могут продолжаться до четверга из-за больших масштабов повреждений.

В воскресенье вечером в местности действовал комендантский час, и был открыт приют, который может вместить до 250 человек.