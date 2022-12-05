ЕС может наложить санкции на российский сектор беспилотников - СМИ

Евросоюз рассматривает возможность наложения санкций на российский сектор беспилотных летательных аппаратов в рамках нового пакета санкций, который могут одобрить в середине декабря.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

ЕС также рассматривает санкции на другие технологии и компоненты, используемые агрессором в военных целях, а также санкции, направленные на услуги, инвестиции, медиа и финансовый сектор РФ.

Новый пакет, который станет девятым с начала полномасштабной войны России против Украины, также добавит около 180 физических и юридических лиц в санкционный список блока.

Польша и страны Балтии подтолкнули ЕС к усилению нового пакета санкций в обмен на поддержку верхней границы цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель - то есть на прибыльно рыночном уровне, который не обеспечит существенное сокращение нефтяных доходов агрессора.

Ожидается, что новый пакет санкций будет официально предложен и обсужден на этой неделе (5-9 декабря), а утвердить меры планируется до встречи лидеров ЕС в Брюсселе на следующей неделе.

В течение последних месяцев РФ использует беспилотники, в частности иранские дроны-камикадзе, для массированных атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Многочисленные сообщения указывают на использование американских и европейских компонентов как в российских, так и в иранских беспилотниках.

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Напоминаем:

5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны





