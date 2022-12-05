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Количество уголовных производств по рейдерству уменьшилось за год более чем в 5 раз

Понедельник, 5 декабря 2022, 10:59 - Алексей Павлыш

Количество возбужденных производств по рейдерству в 2022 году в целом и, в частности, во время военного положения, существенно снизилось.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот со ссылкой на анализ данных Генеральной прокуратуры Украины.

Так, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, количество учтенных уголовных производств по рейдерству в Украине за 10 месяцев уменьшилось в более чем 5 раз.

 

Преимущественно в суд доходят производства по статье 205-1 - подделка документов (13 производств из 14).

По статье о противоправном завладении имуществом ни одного дела в 2022 году до суда не дошло, добавляют в Опендатабот.

По словам директора департамента Офиса противодействия рейдерству Виктора Дубовика, уменьшение количества дел по рейдерству в 2022 году связано с перечнем быстрых технических и юридических мер, принятых государством 24 февраля.

В частности, речь идет о закрытии реестров, реестр государственных регистраторов и ограничения проведения регистрационных действий на основании доверенности.

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"Министерство юстиции в день начала полномасштабного вторжения полностью выключило доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество (ГРП) и на Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Сейчас можно констатировать, что до момента постепенного восстановления доступа ни одним киберпреступникам не удалось добраться до сведений, содержащихся в этих реестрах.

Кроме того, доступ к системе государственной регистрации в дальнейшем был только у тех государственных регистраторов, которых ранее не блокировали на срок более 3-х месяцев или не аннулировали доступ к соответствующему реестру. Это стало дополнительным предохранителем от незаконных атак на собственность и бизнес", - сказал эксперт.

"Также правительство ввело определенные ограничения и запреты на проведение нотариальных действий и государственной регистрации на период военного положения - в частности, речь идет о регистрационных действиях, связанных с отчуждением долей в уставных капиталах на основании доверенностей, в том числе и иностранных.

Стоит отметить, что сейчас юридическое лицо не может изменить местонахождение на адрес, который относится к территории ведения активных боевых действий или временно оккупирован врагом", - добавил Дубовик.

 

По его словам, на первом этапе после вторжения соответствующие запреты и ограничения были довольно жесткие и разрешался лишь довольно малый перечень регистрационных действий. На сегодня большинство регистрационных действий разрешено, но для определенных установлены новые особенности работы, чтобы предотвратить незаконные регистрационные действия.

Экономическая правда

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