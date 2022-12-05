Россия усиливает кибератаки на Украину и союзников - Microsoft

РФ активизирует свои кибератаки для оказания давления на источники военно-политической поддержки Украины.

Об этом генеральный менеджер центра анализа цифровых угроз Microsoft Клинт Уоттс заявил в своем блоге, сообщает Bloomberg.

Уоттс призвал клиентов готовиться к новым российским кибератакам зимой.

"Недавняя атака российской военной разведки в Польше с использованием вируса-вымогателя, известного как Prestige, может быть предвестником дальнейшего распространения кибератак России дальше Украины", - отметил Уоттс.

Вместе с ударами ракетами и беспилотниками по гражданской инфраструктуре Украины РФ также проводит "дополнительные" атаки в киберпространстве на украинские и иностранные цепи поставок, а также операции для влияния на общественное мнение.

Эти атаки направлены на "подрыв политической поддержки Украины со стороны США, ЕС и НАТО, а также на то, чтобы пошатнуть уверенность и решимость украинских граждан".

В блоге Уоттса отмечается, что пока российские операции для подстрекательства общественного несогласия, например, используя высокие цены на энергоносители и инфляцию в Европе, имели ограниченное влияние. В то же время они "предвещают то, что может стать более широкой тактикой в течение зимы".