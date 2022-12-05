США и Саудовская Аравия хотели подписать тайное соглашение об увеличении добычи нефти – СМИ

Соединенные Штаты пытались заключить с Саудовской Аравией тайное соглашение об увеличении добычи нефти.

Об этом сообщает Bloomberg.

Республиканцы Палаты представителей объявили о расследовании сообщений о неудачном "секретном" соглашении по увеличению добычи нефти в ОПЕК+ между представителями администрации Байдена и Саудовской Аравией.

По данным New York Times, чиновники Госдепа и Совета Нацбезопасности США пытались тайно договориться с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти странами ОПЕК+ до состоявшихся в ноябре выборов в США.

В августе ОПЕК+ объявила о сокращении добычи, нанеся удар по президенту Джо Байдену.

"Если администрация заключает секретные соглашения в ущерб американским производителям энергии и в целях предвыборной кампании, американский народ заслуживает этого знать", – заявил представитель Комитета Джеймс Комер в письме к госсекретарю Энтони Блинкена.

Это расследование является одним из нескольких, объявленных Комитетом Палаты представителей по надзору и реформам, широко изучающим энергетическую политику администрации. Контроль над Палатой представителей в следующем году перейдет в Республиканскую партию.