ЕС сократил спрос на газ на четверть в попытках уменьшить зависимость от России

Страны Евросоюза в ноябре сократили спрос на газ на четверть несмотря на снижение температуры, что сигнализирует об определенных успехах в отказе блока от российских энергоносителей.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании ICIS.

Спрос на газ в ЕС был на 24% ниже среднего пятилетнего показателя в ноябре после аналогичного падения в октябре. Страны ЕС пытаются уменьшить свою зависимость от российского газа благодаря альтернативным поставщикам или сдерживании потребления. Теплая осень и сверхвысокие цены на газ также помогали сокращать спрос а газ.

В Германии и Италии, двух крупнейших странах-потребителях газа в ЕС, спрос упал на 23% и 21% соответственно в ноябре. Во Франции и Испании он упал более чем на пятую часть, а в Нидерландах - более чем на треть.

Аналитики предупреждают, что без дальнейшего снижения спроса и увеличения импорта сжиженного газа дефицит газа в Европе может сохраняться годами.

Падение спроса привело к тому, что в середине ноября газохранилища в ЕС были заполнены на 95%, что является почти историческим максимумом. Этому также способствовал рекордный приток СПГ в регион. Но более холодная погода в последние недели увеличила спрос, и хранилища сейчас заполнены примерно на 93%.

Цены выросли, зато растут: эталонный европейский контракт сейчас торгуется около 150 евро за МВт-ч (около 1600 долларов за тысячу кубов), дороже всего за более чем месяц.