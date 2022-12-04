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При новых блэкаутах в столице обслуживающие организации будут вынуждены как можно быстрее сливать воду из домов 

Воскресенье, 4 декабря 2022, 18:15 - Игорь Пилипив

В случае новых блэкаутов, обслуживающие организации должны как можно быстрее слить воду из домов подключенных к центральной системе теплоснабжения, чтобы избежать замерзания воды в трубах.

Об этом сообщил заместитель городского головы и секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире телемарафона. 

"В случае длительного отсутствия света, обслуживающим организациям придется как можно скорее сливать воду из домов, которые подключены к центральной системе теплоснабжения, чтобы избежать замерзания воды в трубах, поскольку это может сделать дом непригодным для отопления в будущем", - отметил Бондаренко.

Он также добавил, что кроме бюветных комплексов, по состоянию на сейчас, пополняется список магазинов, которые будут работать даже при условии полного блэкаута от резервного питания. В случае длительных отключений для бюветных комплексов также будет применяться отдельный почасовой график работы.

Экономическая правда.

Киев электроэнергия вода
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