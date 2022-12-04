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Цена украденного или поврежденного зерна составляет около 1,9 миллиарда долларов - в КЅЕ уточнили данные NASA Harvest

Воскресенье, 4 декабря 2022, 17:37 - Игорь Пилипив

В КЅЕ оценивают, что в результате полномасштабного вторжения было уничтожено или похищено сельскохозяйственной продукции общей стоимостью в 1,87 млрд долл.

Об этом свидетельствуют данные КЅЕ обзора убытков и потерь в АПК. 

В обзоре убытков от войны в сельском хозяйстве за 10 ноября в результате полномасштабного вторжения было уничтожено или украдено 2,8 млн тонн зерновых и 1,2 млн тонн масличных культур, общей стоимостью в 1,87 млрд долл.

В КЅЕ добавляют, что из-за ограничений в оригинальном опроснике не могут разделить две причины потери произведенной продукции. 

Отмечается, что для оценки объема и стоимости похищенной и уничтоженной продукции для каждой из пострадавших областей использовали расчетный объем зерновых и масличных культур, находившихся на территории области на момент вторжения, а также - долю сельскохозяйственных угодий в области, попавших под временную оккупацию.

Напомним:

Согласно исследованию NASA Harvest РФ украла украинского зерна минимум на 1 млрд долларов.

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Экономическая правда
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