Цена украденного или поврежденного зерна составляет около 1,9 миллиарда долларов - в КЅЕ уточнили данные NASA Harvest
В КЅЕ оценивают, что в результате полномасштабного вторжения было уничтожено или похищено сельскохозяйственной продукции общей стоимостью в 1,87 млрд долл.
Об этом свидетельствуют данные КЅЕ обзора убытков и потерь в АПК.
В обзоре убытков от войны в сельском хозяйстве за 10 ноября в результате полномасштабного вторжения было уничтожено или украдено 2,8 млн тонн зерновых и 1,2 млн тонн масличных культур, общей стоимостью в 1,87 млрд долл.
В КЅЕ добавляют, что из-за ограничений в оригинальном опроснике не могут разделить две причины потери произведенной продукции.
Отмечается, что для оценки объема и стоимости похищенной и уничтоженной продукции для каждой из пострадавших областей использовали расчетный объем зерновых и масличных культур, находившихся на территории области на момент вторжения, а также - долю сельскохозяйственных угодий в области, попавших под временную оккупацию.
Напомним:
Согласно исследованию NASA Harvest РФ украла украинского зерна минимум на 1 млрд долларов.