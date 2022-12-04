Киев достаточно скоро может вернуться к плановым отключениям электроэнергии - КГГА

ФОТО ВЕЧІРНІЙ КИЇВ

В КГГА сообщили, что Киев достаточно скоро может перейти к плановым отключениям электроэнергии.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире телемарафона.

"Мы ожидаем, что достаточно скоро сможем переходить на почасовые графики отключения", — сказал заместитель председателя КГГА.

Он добавил, что полноценное восстановление энергосистемы требует длительного времени, однако ситуация постепенно стабилизируется, что может позволить перейти на графики почасовых отключений.

"Из положительного - это то, что сегодня ночью вообще никаких отключений не было. Сейчас понемногу поочередно отключают, но уже небольшие объемы - до 25% города", — заявил Пантелеев.

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Напомним:

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В случае полного отсутствия электроэнергии в Киеве в результате вражеских ударов движение поездов метро будет приостановлено, а подземные станции будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги.