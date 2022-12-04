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"Газпром" больше не единственный поставщик: Молдова диверсифицирует импорт газа

Воскресенье, 4 декабря 2022, 12:18 - Игорь Пилипив

Молдавская газотранспортная компания Moldovagaz будет покупать газ из двух источников: "Газпрома" и Energocom, начиная с 5 декабря. 

Об этом сообщил председатель Moldovagaz Вадим Чебан, передает NewsMaker.

Чебан сообщил, что 5,7 млн кубометров в рамках действующего контракта Молдове поставит "Газпром", а еще 3,5 млн - Moldovagaz закупит у Energocom. Всего в декабре Молдова закупит 9,2 млн кубометров газа.

Купленный российский газ пойдет "Тираспольтрансгазу" на производство электроэнергии на МГРЭМ в так называемом Приднестровье, а газ Energocom - для потребителей на правом берегу Днестра.

Ранее сообщалось, что Румыния начала экспортировать газ в Молдову по трубопроводу Яссы-Унгены. 

Напомним:

Молдова подписала в четверг, 27 октября, контракт с Болгарией о доступе к природному газу. 

ВИДЕО ДНЯ

Молдова впервые импортировала газ по реверсной схеме - с запада на восток.

Молдова Газпром импорт Румыния
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