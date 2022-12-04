"Газпром" больше не единственный поставщик: Молдова диверсифицирует импорт газа
Молдавская газотранспортная компания Moldovagaz будет покупать газ из двух источников: "Газпрома" и Energocom, начиная с 5 декабря.
Об этом сообщил председатель Moldovagaz Вадим Чебан, передает NewsMaker.
Чебан сообщил, что 5,7 млн кубометров в рамках действующего контракта Молдове поставит "Газпром", а еще 3,5 млн - Moldovagaz закупит у Energocom. Всего в декабре Молдова закупит 9,2 млн кубометров газа.
Купленный российский газ пойдет "Тираспольтрансгазу" на производство электроэнергии на МГРЭМ в так называемом Приднестровье, а газ Energocom - для потребителей на правом берегу Днестра.
Ранее сообщалось, что Румыния начала экспортировать газ в Молдову по трубопроводу Яссы-Унгены.
Напомним:
Молдова подписала в четверг, 27 октября, контракт с Болгарией о доступе к природному газу.
Молдова впервые импортировала газ по реверсной схеме - с запада на восток.