Главный прокурор ЕС заявила о готовности расследовать дела, связанные с обходом санкций против РФ

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Главный прокурор Европейского Союза Лаура Кодруца Кевеши, которая получила репутацию борца с коррумпированными политиками в Румынии, заявила о желании приступить к работе с теми, кто уклоняется от российских санкций.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас ЕС рассматривает возможность криминализировать нарушение санкций, что позволит прокурорам заниматься расследованием таких дел.

По словам Кевеши, одним из возможных преступлений, связанных с нарушением санкций, является контрабанда подсанкционных товаров для РФ.

На сегодня ЕС заморозил около 18,9 млрд евро активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, подпадающим под действие санкций, с момента февральского вторжения в Украину. Кроме нарушений санкций, европейская прокуратура уже расследует дела о подозрениях в мошенничестве с бюджетом ЕС на сумму более 5 млрд евро.

Напомним:

Совет ЕС в понедельник, 28 ноября, единогласно принял решение добавить нарушение санкций в список преступлений ЕС, включенных в Договор о функционировании Евросоюза.

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Согласно внутреннему отчету Европейской комиссии, переданному государствам-членам в понедельник, санкции ЕС "подтапливают" способность России финансировать войну против Украины, но Китай и Турция помогают ей обходить введенные Западом ограничения.