За 2022 год рынки акций и облигаций потеряли более 30 триллионов долларов - FT

Мировые рынки акций и облигаций потеряли более 30 трлн долларов за 2022 год, что является худшим показателем со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Об этом сообщает The Financial Times.

Отмечается, что акции S&P 500 и Nasdaq года упали на 19% и 33% соответственно, что является худшим результатом результаты для обоих с 2008 года. Рынки облигаций также подверглись интенсивным распродажам: доходность 10-летних государственных облигаций США, глобального эталонного показателя стоимости долгосрочных заимствований, подскочила до 3,9% с примерно 1,5% в конце прошлого года - это самый большой годовой рост.

Согласно данным Bloomberg, рыночная стоимость компаний, которыми торгуют на всех мировых фондовых биржах, упала на 25 триллионов долларов, а индекс Multiverse, который отслеживает глобальный государственный и корпоративный долг, снизился почти на 16%, или на 9,6 триллиона долларов в выражении рыночной стоимости.

Добавляется, что стоимость рынка криптовалют упала на 1,7 триллиона долларов с начала 2022 года, что является признаком того, что спекулятивный пыл, охвативший 2020 год, разразился в этом году.

Основными причинами потерь на рынках стали поднятие центробанками процентных ставок, инфляция и большая война России против Украины.

Напомним:

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