Энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год Киев и область и Днепропетровщина были со светом - ДТЭК
Суббота, 31 декабря 2022, 12:55 -
В ДТЭК заявили, что их энергетики работают над тем, чтобы в новогоднюю ночь столица, Киевская область и Днепропетровщина были со светом.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.
"Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы путем существенного ограничения промышленности обеспечить жителей Киева, Киевской и Днепропетровской областей светом в новогоднюю ночь, не применяя графики отключений", - говорится в сообщении.
Напомним:
Ситуация с поставками электроэнергии в Киеве стабилизировалась - столица возвращается к графикам стабилизационных отключений электроэнергии.