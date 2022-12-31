Энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год Киев и область и Днепропетровщина были со светом - ДТЭК 

В ДТЭК заявили, что их энергетики работают над тем, чтобы в новогоднюю ночь столица, Киевская область и Днепропетровщина были со светом.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.

"Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы путем существенного ограничения промышленности обеспечить жителей Киева, Киевской и Днепропетровской областей светом в новогоднюю ночь, не применяя графики отключений", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ситуация с поставками электроэнергии в Киеве стабилизировалась - столица возвращается к графикам стабилизационных отключений электроэнергии.