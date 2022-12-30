Состояние энергосетей в Киеве контролируемое, но стабильность системы достаточно хрупкая – Yasno

Киев вернулся к стабилизационным графикам, состояние энергосетей контролируемое, но эта стабильность системы достаточно хрупкая.

Об этом заявил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"Сегодня вернулись к стабилизационным графикам в Киеве. Состояние энергосетей контролируемое. Однако следует учитывать, что эта стабильность системы достаточно хрупкая, и на нее влияют не только атаки, но и наше с вами потребление", - написал он.

"Это уже чуть ли не классическая история и тысячная моя просьба: не включайте в розетку сразу все, что есть в квартире. Особенно сейчас, когда все готовятся отмечать праздники. Не стоит использовать одновременно варочную поверхность или электроплиту, стиральную машину, электродуховку, телевизор и чайник. Потому что еще гирлянда - и весь район рискует погаснуть", - призвал он.

Напомним:

Ситуация с поставками электроэнергии в Киеве стабилизировалась - столица возвращается к графикам стабилизационных отключений электроэнергии.

Экономическая правда