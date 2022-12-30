В декабре Украина получила от партнеров 5 тысяч генераторов, еще 8 тысяч придут в начале 2023 года

В течение декабря от правительств государств и неправительственных организаций Украине выделено около 5 тыс генераторов для обеспечения гуманитарных потребностей. В начале 2023 года ожидают еще 8 тысяч генераторов различной мощности дополнительно.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Россияне потерпели поражение на поле боя и от того воюют с объектами гражданской инфраструктуры Украины. Однако это только консолидирует международное сообщество в поддержке нашего народа.

Мир солидарен с украинским народом и помогает пройти сложную зиму 2022-23. В течение декабря выделено около 5 тысяч, в начале года ожидаем еще 8 тысяч генераторов различной мощности дополнительно", - написал Кубраков.

По его словам, генераторы распределяются в соответствии с запросами и потребностями регионов - для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры, "Пунктов несокрушимости", учреждений здравоохранения и образования и тому подобное.

Выделение электрического оборудования произошло при содействии и сотрудничестве European Commission, Emergency Response Coordination Centre - ERCC, добавил министр.

Экономическая правда