Россияне в 3 квартале вывели на депозиты за границу рекордную сумму средств

По итогам 3 квартала 2022 года перевод на депозиты за границу россиян составил 1,47 трлн рублей (более $20,4 млрд по текущему курсу) - это в 26 раз больше, чем за аналогичный период в 2021 году.

Об этом говорится в статистике Центробанка РФ, пишет "Коммерсантъ".

В первом и втором кварталах эта цифра составляла 543,4 млрд руб. и 550,7 млрд руб. соответственно.

"Темпы роста депозитов россиян в зарубежных банках растут с третьего квартала 2021 года, тогда прирост составил 57 млрд рублей, в конце 2021 года он был уже 118,4 млрд рублей.

Цифры за третий квартал 2022 года являются максимальным значением за все время публикации этой статистики Банком России", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что в марте Центробанк РФ установил ограничения для банков на фоне "повышенной волатильности" валютного рынка.

Тогда регулятор ограничил ежемесячную сумму перевода за границу $5 тыс для физлиц - резидентов со своих счетов в пользу супругов, близких родственников (родителям, детям, дедушкам, бабушкам, внукам), полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных.

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В июне месячный лимит переводов за границу для физлиц повысили с $50 тыс до $150 тыс при условии перевода на свой счет или другому человеку. Порог на перевод без открытия счета был повышен - с $5 тыс до $10 тыс.

В то же время на фоне санкций все больше иностранных банков за рубежом отказываются принимать карты российской системы "Мир", а Центробанк Казахстана сообщал об увеличении общей суммы переводов из России в 13 раз.

Экономическая правда