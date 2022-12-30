В УЗ показали первую модернизированную электричку украинского производства

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"Укрзализныця" презентовала первый украинский электропоезд ЕПЛ9Т, модернизированный на собственных мощностях.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"После капитального ремонта этот электропоезд, изготовленный на украинском заводе Лугансктепловоз, пополнил перечень восстановленных пригородных поездов Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Так, в ходе модернизации электричка получила пандусы в каждом главном вагоне, инклюзивные уборные с пеленальными столиками, места для перевозки велосипедов, специально оборудованные места для сидения пассажиров с инвалидностью, USB/Type-C порты для зарядки гаджетов, системы видеонаблюдения, освещение зон посадки и высадки пассажиров.

Электропоезд может вместить 964 пассажира и способен развивать скорость до 120 км/ч.

Как отметил глава УЗ Александр Камышин, электрички ЕПЛ9Т выпускались в нулевых годах на Лугансктепловозе, конкретно эта электричка была изготовлена в 2004 году.

По его словам, другие электрички УЗ были изготовлены в Латвии.

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Они намного старше, их возраст - более 30 лет.

"Это уже 14-я электричка, модернизированная в этом году на нашем заводе", - резюмировал Камышин.

Экономическая правда