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Местные бюджеты полностью утверждены только в двух областях – Минфин

Пятница, 30 декабря 2022, 17:52 - Экономическая правда

По состоянию на 30 декабря 2022 года утверждено 1425 местных бюджетов - это 89% от общего количества (1597). При этом в полном объеме утверждены местные бюджеты только 2 областей.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

В частности, утверждены:

  • 24 областные бюджеты и бюджет города Киева;
  • 104 районных бюджета (не утверждены - 15);
  • 1286 бюджетов территориальных общин (не утверждены - 152).

По состоянию на 30 декабря, в полном объеме утверждены местные бюджеты только Днепропетровской и Житомирской областей.

"Поэтому для полноценного функционирования учреждений бюджетной сферы, непрерывного предоставления ими услуг потребителям, органам местного самоуправления необходимо ускорить процесс утверждения местных бюджетов и подать информацию в Минфин с помощью информационно-аналитической системы "LOGICA", - отметили в Минфине.

 

Экономическая правда

Минфин бюджет
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