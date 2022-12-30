Местные бюджеты полностью утверждены только в двух областях – Минфин

По состоянию на 30 декабря 2022 года утверждено 1425 местных бюджетов - это 89% от общего количества (1597). При этом в полном объеме утверждены местные бюджеты только 2 областей.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

В частности, утверждены:

24 областные бюджеты и бюджет города Киева;

104 районных бюджета (не утверждены - 15);

1286 бюджетов территориальных общин (не утверждены - 152).

По состоянию на 30 декабря, в полном объеме утверждены местные бюджеты только Днепропетровской и Житомирской областей.

"Поэтому для полноценного функционирования учреждений бюджетной сферы, непрерывного предоставления ими услуг потребителям, органам местного самоуправления необходимо ускорить процесс утверждения местных бюджетов и подать информацию в Минфин с помощью информационно-аналитической системы "LOGICA", - отметили в Минфине.

Экономическая правда