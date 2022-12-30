"Нафтогаз" обнародовал перечень АЗС, которые будут работать в условиях блэкаута

"Нафтогаз" обнародовал перечень заправок, где можно заправиться в условиях блэкаута - речь идет о 579 заправках.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"579 заправок брендов U.GO и Укрнафта, которые являются частью Группы Нафтогаз, соответственно оборудованы и готовы работать даже в условиях блэкаута", - говорится в сообщении.

Заправки представлены в 20 областях Украины и в Киеве. С полным перечнем автозаправочных станций можно ознакомиться по ссылке.

"Предприятия Группы Нафтогаз делают все возможное, чтобы поддержать Украину и украинцев во время войны.

Поэтому будем рады видеть вас на оборудованных генераторами заправках U.GO и Укрнафта, которые готовы к любым возможным вызовам", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Экономическая правда