В Минцифры анонсировали запуск государственных финансовых сервисов в 2023 году

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск финансовых сервисов и создание Единого реестра социальных выплат.

Об этом он сказал в новом выпуске ОК Talk президента "Киевстара" Александра Комарова, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим в следующем году финансовые сервисы запустить, они связаны, в частности, с восстановлением и соцсферой", - рассказал министр.

По его словам, в планах - создание и организация услуг, которые будут стимулировать развитие финансовой сферы вроде поддержки или открытия счетов с помощью портала "Дія".

При этом он уточнил, что речь не идет о создании отдельного банка.

"80 тыс в среднем за день онлайн-счетов в банках открывают благодаря онлайн подписи и шерингу паспорта в "Дії". Это технология, которая развила финтех и сделала новую итерацию его развития", - добавил Федоров.

По его словам, в министерстве думают о возможности монетизации этих услуг.

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В планах Минцифры также создать Единый реестр соцвыплат, поскольку это поможет экономить миллиарды гривен, потому что данные постоянно и своевременно будут обновляться, сказал также министр.

А среди приоритетов развития портала "Дія" в 2023 году - завершить цифровизацию всех услуг, развитие инноваций человеческого капитала и military-tech.

Министр добавил, что очень важно продолжить работать в направлении кибербезопасности и цифровой устойчивости.

Экономическая правда