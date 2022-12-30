В Польше открылся еще один паспортный сервис для украинцев
В Польше (в Гданьске) 30 декабря открылся еще один центр оформления документов - таким Государственная миграционная служба Украины постепенно расширяет географию предоставления услуг.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Так, 30 декабря открылся еще один стационарный центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" в г. Гданьск.
Новый центр расположен по адресу: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309.
Там украинцы могут обратиться за услугами:
- одновременного оформления загранпаспорта и ID-карты
- оформление загранпаспорта
- оформление ID-карты
- обмена водительского удостоверения
- страхования.
В МВД обратили внимание, что прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи (https://gdansk.pasport.org.ua/solutions/e-queue), так и в порядке "живой очереди".
Оплата осуществляется непосредственно на месте - с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого необходимо иметь при себе только смартфон и реквизиты банковской карты.
График работы: с понедельника по субботу с 9 до 18.
МВД напоминает, что в Польше открыто 4 обособленных подразделения ГП "Документ": в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве более 100 тысяч украинцев уже обратились за получением необходимых документов.
В следующем году планируется открытие аналогичных центров оформления документов в Германии, Испании, Чехии, Словакии и Турции.
Экономическая правда