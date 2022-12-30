В Польше открылся еще один паспортный сервис для украинцев

В Польше (в Гданьске) 30 декабря открылся еще один центр оформления документов - таким Государственная миграционная служба Украины постепенно расширяет географию предоставления услуг.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Так, 30 декабря открылся еще один стационарный центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" в г. Гданьск.

Новый центр расположен по адресу: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309.

Там украинцы могут обратиться за услугами:

одновременного оформления загранпаспорта и ID-карты

оформление загранпаспорта

оформление ID-карты

обмена водительского удостоверения

страхования.

В МВД обратили внимание, что прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи (https://gdansk.pasport.org.ua/solutions/e-queue), так и в порядке "живой очереди".

Оплата осуществляется непосредственно на месте - с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого необходимо иметь при себе только смартфон и реквизиты банковской карты.

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График работы: с понедельника по субботу с 9 до 18.

МВД напоминает, что в Польше открыто 4 обособленных подразделения ГП "Документ": в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве более 100 тысяч украинцев уже обратились за получением необходимых документов.

В следующем году планируется открытие аналогичных центров оформления документов в Германии, Испании, Чехии, Словакии и Турции.

Экономическая правда