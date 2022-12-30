Более 1100 иностранных компаний хранят газ в украинских ПХГ

В 2022 году более 1100 иностранных компаний хранили газ в украинских подземных хранилищах газа.

Об этом сообщает пресс-служба Группы Нафтогаз.

"В 2022 году более 1100 компаний из 27 стран мира являются заказчиками услуг украинских ПХГ. То есть портфолио клиентов Укртрансгаза – Оператора газохранилищ Украины не просто осталось на довоенном уровне, а продолжило расти", – говорится в сообщении.

География заказчиков охватила Европу, Азию и Северную Америку.

Напоминаем:

В течение 2022 года АО "Укргаздобыча" пробурило 47 новых скважин.