Валютные депозиты по курсу НБУ: клиенты ПриватБанка разместили более $100 миллионов

Клиенты государственного ПриватБанка с 21 октября до конца года открыли более 38 тысяч валютных депозитов на 101 миллион долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

По словам члена правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрия Мусиенко, депозиты, позволяющие защитить гривневые сбережения от возможного подорожания иностранной валюты, становятся все более популярными среди украинцев. Средняя сумма вклада составляет 2 700 долларов США.

В финучреждении напомнили, что 21 октября ПриватБанк присоединился к инициативе НБУ и ввел новый валютный вклад Капитал, который дополнительно защитит гривневые сбережения клиентов в случае подорожания доллара.

Для размещения средств на вкладе "Капитал" клиенты банка могут с собственной гривневой карты покупать валюту без ограничений суммы по официальному курсу Нацбанка.

Открыть срочный вклад Капитал в долларах США можно сроком от 6 или 12 месяцев. Минимальная сумма вклада составляет 500 долларов, максимальная сумма одного вклада не ограничена.

"По окончании срока вклада, сумма вклада и начисленные проценты автоматически конвертируются из долларов США в гривну по текущему официальному курсу НБУ и возвращаются на ту же карточку, с которой был открыт вклад. Таким образом, сбережения в гривне сохраняют свой эквивалент к доллару США", – объяснили в банке.

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