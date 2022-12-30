Grain From Ukraine: третье зафрахтованное судно доставило пшеницу странам Африки

Третье судно в рамках программы Grain From Ukraine – NEVA – доставило 25 тысяч тонн продовольственной пшеницы для Сомали и Эфиопии.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Расходы на логистику груза взяли на себя правительства Финляндии, Франции и Японии.

Балкер NEVA вышел из порта Одесса 9 декабря.

В министерстве отметили, что это уже вторая партия украинской пшеницы для Сомали. Осенью в рамках "Зерновой инициативы" из порта "Южный" было отправлено судно из 28,5 тыс. тонн пшеницы на борту.

"Мы уверены, что эта партия украинского зерна станет новым шагом для продолжительного сотрудничества и борьбы с причинами нехватки продовольствия. Это наш вклад в обновление безопасного и стабильного будущего", – прокомментировал вице-премьер министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Программа Grain From Ukraine, инициированная Президентом Украины Владимиром Зеленским, заключается в прямых закупках украинского зерна странами-партнерами и передаче его странам, переживающим гуманитарный кризис. Программа реализуется в партнерстве с World Food Program под эгидой ООН.

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