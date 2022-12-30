Украина переходит на международные стандарты ценообразования в дорожной отрасли

Государственный дорожный научно-исследовательский институт создал информационный справочник с перечнем наиболее распространенных работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог по международному стандарту CESMM4.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

В справочнике работы закодированы по Стандартному методу измерения в гражданском строительстве (CESMM4) – это позволит облегчить переход от устаревших норм к современным, признанным в 138 странах.

Кодирование CESMM позволяет максимально четко описать в смете работы, выполняемой подрядчиком. Следовательно, применение метода позволяет избегать коррупционных рисков в реализации проектов дорожного строительства.

"Если очень просто, то CESMM – это классификатор видов строительных работ, которые должен выполнить подрядчик. Коды четко и однозначно определяют стоимость, список и объем заказанных работ. CESMM используется в разных формах контрактных документов.

Для специалистов отрасли справочник, созданный Экспертным советом, является своеобразной шпаргалкой, которая позволит облегчить работу. Авторы справочника оставили возможность комментировать документ и усовершенствовать, если это понадобится", – отметил Найем.

Он добавил, что принципы ценообразования в дорожной отрасли меняют, чтобы все процессы происходили прозрачно.

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"Переход на международно признанный метод дает возможность развития для дорожного строительства в Украине, а для компаний со всего мира - понятны алгоритмы работы на украинском рынке и равные условия для участия в проектах", - подчеркнул чиновник.

Специалисты ГосдорНИИ уже завершили перевод на украинский язык CESMM4. Украиноязычную версию классификатора обнародуют уже в январе.





