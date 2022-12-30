Дефицит в энергосистеме – на уровне четверга, области должны соблюдать лимиты – Укрэнерго

Дефицит мощности в энергосистеме на пятницу, 30 декабря, сохраняется на том же уровне, что и после десятой массированной ракетной атаки россияна накануне.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Благодаря профессиональным действиям диспетчерского центра "Укрэнерго" последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидал враг", - отметили в регуляторе.

В НЭК добавили, что энергосистема в плановом режиме возобновляет нормальную работу, продолжается набор мощности генерацией.

"В то же время вследствие попадания в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады совместно с генерацией и облэнерго работают над устранением повреждений", – отметили в пресс-службе Укрэнерго.

Ко всем областям довели лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений.

Работа по восстановлению поврежденных объектов и обеспечению питания потребителей продолжается.

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Экономическая правда





