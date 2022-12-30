Курс валют на 30 декабря: гривна продолжает слабеть против доллара и евро

В пятницу, 30 декабря, курсы доллара и евро продолжили расти на "черном рынке" и в кассах банков.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 10:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,53 - 40,88 грн, а в четверг, 29 декабря, колебался на уровне 40,43 - 40,83 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 42,38 - 42,70 грн. Для сравнения, в четверг курс колебался на уровне 42,29 – 42,69 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,2 – 40,795 грн (курс на 29 декабря – 40,075 – 40,60 грн грн);

Евро – 42,0 – 42,75 грн (курс на 29 декабря – 41,775 – 42,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 40,0 – 40,5 грн;

Ощадбанк – 40,12 – 40,88 грн;

Укрэксимбанк – 40,4 – 40,9 грн;

Райффайзен – 40,2 – 40,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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