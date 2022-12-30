Укрэнерго получит 70 миллионов евро гранта от ЕБРР и Нидерландов

НЭК "Укрэнерго" получит 70 миллионов евро гранта от Специального Фонда ЕБРР, предоставленного Правительством Королевства Нидерландов.

Об этом сообщил глава компании Владимир Кудрицкий в Facebook.

в четверг, 29 декабря, он вместе с заместителем председателя представительства ЕБРР в Украине Марком Магалецким, в присутствии первого вице-президента ЕБРР Юргена Ригтеринка, директора ЕБРР по вопросам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и старшего банкира Ольги Ереминой соглашение о выделении гранта.

"Эти 70 миллионов евро будут использованы исключительно для закупки оборудования, необходимого для восстановления надежной работы энергетической инфраструктуры Украины", – подчеркнул Кудрицкий.

Он напомнил, что "Укрэнерго" уже подписал с ЕБРР соглашения, которые позволят привлечь 300 млн. евро кредитных средств для восстановления высоковольтной инфраструктуры и повышения финансовой стабильности нашей компании.

"Мы очень благодарны нашим международным партнерам за столь высокий уровень доверия к нашей компании и мощную поддержку в восстановлении энергосистемы Украины. Пока мы активно работаем с производителями по всему миру над поставкой необходимого оборудования как можно скорее", – добавил он.





